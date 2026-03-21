Pesaro | 4 donne derubate da due ragazzi su scooter

Nella notte tra il 17 e il 19 marzo 2026 a Pesaro, quattro donne sono state vittime di furti in quattro diversi episodi. Due ragazzi su scooter sono stati identificati come gli autori dei colpi, durante i quali sono state sottratte varie proprietà alle donne coinvolte. Le autorità stanno indagando sui dettagli di ciascun episodio per chiarire quanto accaduto.

Nella notte tra il 17 e il 19 marzo 2026, quattro donne sono state private dei loro beni in quattro distinte occasioni a Pesaro. Due giovani, probabilmente minorenni, utilizzano uno scooter scuro per commettere questi reati con una frequenza che ha allarmato la cittadinanza. Le forze dell’ordine hanno lanciato un appello urgente ai residenti per identificare i colpevoli prima che si ripetano altri episodi simili. La sequenza degli eventi nella città adriatica. Tutto inizia martedì sera in via Leoncavallo, dove una professoressa di lingue di nome Maria Rizescu è stata avvicinata da due ragazzi su un motorino nero. La donna, che successivamente ha condiviso la sua esperienza sui social network, ha riferito di aver due ragazzini di circa quattordici o quindici anni prima che i due svanissero nel buio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pesaro: 4 donne derubate da due ragazzi su scooter Articoli correlati Truffa dell’oro: due donne derubate da finti espertiDue donne, una settantenne a Saragozza e una quarantenne in zona Santo Stefano, hanno perso migliaia di euro in oro dopo aver aperto la porta a... Incidente stradale a via Toledo, feriti due ragazzi in scooterIncidente stradale ieri nel tardo pomeriggio sera a via Toledo, a poche centinaia di metri da piazza Dante, come riportato da un post del deputato...