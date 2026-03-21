A Perugia, durante una partita al Curi, il Grifo non riesce a conquistare i tre punti necessari per avvicinarsi alla salvezza. Nonostante le speranze, la squadra termina la gara senza superare gli avversari, mantenendo le distanze in classifica. La serata si conclude con un risultato che lascia aperti i giochi, mentre le azioni decisive arrivano nelle fasi finali del match.

Perugia Poteva essere la serata perfetta e invece un Grifo non perfetto fino ai cambi finali esce dal Curi mantenendo le distanze senza però staccare il pass per la salvezza. Lo scontro diretto con la Torres, tonica, in forma e fastidiosa, finisce 1-1. E pensare che il Grifo con il minimo sforzo era riuscito a passare grazie alla rete di Bolsius, l’olandese schierato da Tedesco dal primo minuto. Nella ripresa, però, il patatrac di tutto il pacchetto arretrato ’regala’ la rete del pareggio. I cambi e la voglia di andare oltre regalano un finale più all’arrembaggio, con una traversa di Montevaho che ancora vibra e il folle autogol di Joselito non convalidato per un fallo a centrocampo degli avversari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia, un tulipano non fa primavera. Bolsius illude, la Torres la riprende

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