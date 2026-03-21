Perché ucraini e israeliani colpiscono nel Caspio

Ucraini e israeliani hanno condotto attacchi nel Mar Caspio, una regione strategica che collega l’Iran e la Russia tramite rotte marittime. Questa via attraversa l’Azerbaigian, il Kazakistan e il Turkmenistan, paesi che si affacciano sul mare chiuso. Gli attacchi sono stati riportati in diverse occasioni, evidenziando l’attenzione internazionale su questa area di interesse geopolitico.

L'esercito dell'Ucraina ha puntato sulle strutture energetiche e sulle navi di Mosca, Tsahal alla Marina di Teheran. La rotta delle armi fra la Repubblica islamica e la Russia passa anche dal mare interno. Le offerte del Cremlino a Miami (che Dmitriev smentisce) C'è una via che lega più di altre la Repubblica islamica dell'Iran e la Russia, è marittima e passa per il Mar Caspio, il mare chiuso che unisce l'Azerbaigian, il Kazakistan, il Turkmenistan e poi Russia e Iran. Nel Mar Caspio da qualche anno arrivano i colpi degli ucraini contro le infrastrutture energetiche e contro alcune navi da guerra di Mosca.... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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