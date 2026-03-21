Molti si chiedono perché trovare il momento giusto per leggere poesie risulta difficile. Le rime devono essere assaporate lentamente, come la musica o le emozioni, e richiedono attenzione e calma. La poesia nasce da un’ispirazione breve e intensa, spesso provocatoria, che si trasmette attraverso parole che si distillano nel tempo. È un’arte che richiede impegno e pausa per essere apprezzata appieno.

S ono nato da un’effimera e da un provocatore Sono la loro incrinatura adorata, la loro beneamata particella scindibile Ho brecce che lasciano passare la luce Da tutte le speranze che hanno depositato in me (Laurent Moccozet, 58 anni): gli enigmatici versetti sul vagone della metropolitana parigina avevano attirato il mio sguardo. La poetessa Ana Vicent Colonques: «La poesia cambia la vita» X Il tempo della poesia. Leggo, rileggo, ci sono termini che mi sfuggono, nel dubbio fotografo. Poi, per la Giornata Mondiale della Poesia, oggi 21 marzo, ricerco quelle parole abbandonate, e mentre azzardo la traduzione scopro che fanno parte del Grand Prix de Poésie dei trasporti pubblici di Parigi, giunto alla sua 12a edizione, aperto ai dilettanti di tutte le età per portare un tocco di poesia tra una fermata e l’altra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Perché non arriva mai il momento giusto per leggere poesie? Le rime vanno distillate per essere assaporate, come la musica, come le emozioni

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