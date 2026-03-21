Dopo l’ultima riunione del Comitato direttivo, Christine Lagarde ha tenuto una conferenza stampa in cui ha fornito alcune rassicurazioni sulla politica monetaria. Le sue dichiarazioni sono state seguite da commenti e analisi di esperti e analisti, che hanno immediatamente iniziato a valutare il significato delle sue parole. La situazione attuale e le future decisioni della Banca centrale europea continuano a essere al centro dell’attenzione.

L’effetto della guerra sull’inflazione e la crescita e uno scenario di base ottimistico. Scenari alternativi dopo i messaggi di Lagarde all'ultima riunione del Comitato direttivo della Banca centrale europea Nella conferenza stampa che ha seguito l’ultima riunione del Comitato direttivo della Banca centrale europea Christine Lagarde ha lanciato un messaggio rassicurante, e un altro un po’ meno. Iniziando dal messaggio rassicurante, e condivisibile: la Banca centrale è oggi meglio “posizionata” e meglio “attrezzata” rispetto al 2022 per far fronte alla fiammata inflazionista. Da vari punti di vista. Leggi anche: equazione a tre incognite Lagarde non tocca i tassi e dice “temporaneo”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Perché le rassicurazioni della Bce rischiano di invecchiare male

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