Perché la guerra in Iran è un grosso problema per i Brics

La guerra in Iran e l'escalation in Medio Oriente sono diventate una questione di grande rilevanza per i membri dei Brics. La situazione ha portato a tensioni crescenti nella regione, coinvolgendo vari attori e influenzando l’equilibrio geopolitico. I Paesi del gruppo devono affrontare le ripercussioni di un conflitto che si protrae e si diffonde, creando un quadro di instabilità che coinvolge anche gli interessi economici e strategici dei Brics.

La guerra in Iran, e la conseguente escalation in Medio Oriente, rappresenta uno spinoso dilemma per i Brics. Un rebus complesso, e pure delicato da risolvere – ammesso che esista una soluzione – per il gruppo che riunisce le principali economie emergenti del mondo. Il motivo è semplice: la piattaforma non è stata fin qui in grado di allestire un’adeguata diplomazia per prevenire il conflitto. A peggiorare ulteriormente la situazione troviamo i reiterati attacchi iraniani contro bersagli dislocati nel territorio degli Emirati Arabi Uniti e dell’ Arabia Saudita (adesione prima accettata poi congelata). Piccolo particolare che non può essere ignorato: sia Teheran che Abu Dhabi sono entrati a far parte dei Brics nel 2024. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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