Per seguire Peaky Blinders: The Immortal Man, bisogna conoscere i passaggi principali della stagione finale della serie. La stagione conclude la storia della gang guidata da Thomas Shelby, interpretato da Cillian Murphy. La trama si sviluppa attraverso eventi e decisioni dei personaggi protagonisti, portando a una conclusione della narrazione. La serie si chiude con un finale che riassume l'arco della gang e il percorso del personaggio di Shelby.

Peaky Blinders: The Immortal Man chiude definitivamente la saga televisiva dedicata alla gang guidata da Thomas Shelby (Cillian Murphy). Il film si collega direttamente alla serie e in particolare agli eventi dell'ultima stagione, in cui, per alcuni episodi, tutti abbiamo pensato che Tommy Shelby fosse morto. Nel corso delle 6 stagioni dello show britannico, Tommy ha combattuto decine di nemici, e talvolta la sua stessa famiglia, pur di far crescere il suo impero criminale e mantenere il potere. Alla fine, sembrava che il suo regno dovesse concludersi tragicamente, ma Steven Knight, creatore della serie cult, ha deciso di seguire una strada diversa, lasciando aperta la possibilità di rivedere Tommy. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Per goderti Peaky Blinders: The Immortal Man, devi tenere a mente questi passaggi della stagione conclusiva della serie

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