Un giudice federale ha deciso di annullare le restrizioni imposte dal Pentagono all'accesso della stampa, affermando che le politiche del Segretario alla Difesa Pete Hegseth violano la Costituzione. La decisione arriva in risposta a un procedimento legale che contestava le limitazioni imposte ai giornalisti. La sentenza ha effetto immediato e blocca le misure precedenti del Dipartimento della Difesa.

Un giudice federale ha annullato le restrizioni imposte dal Pentagono all’accesso della stampa, stabilendo che le politiche del Segretario alla Difesa Pete Hegseth violano la Costituzione. La sentenza, emessa venerdì dal giudice Paul Friedman, conferma che il governo non può limitare ciò che i giornalisti possono coprire né impedire l’accesso fisico agli uffici militari. Questa decisione arriva in un momento di forte tensione internazionale, con gli Stati Uniti coinvolti in operazioni a Venezuela e in un conflitto attivo contro l’Iran. Il tribunale ha respinto l’argomento governativo secondo cui queste misure fossero necessarie per proteggere informazioni classificate, sottolineando invece la necessità cruciale di garantire al pubblico accesso a diverse prospettive sulle azioni dello Stato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pentagono sconfitto: il giudice blocca la censura

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