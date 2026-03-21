PEI senza docente di sostegno | cosa succede quando è la famiglia a rinunciarci

In alcune scuole, il Piano Educativo Individualizzato viene adottato senza la presenza di un docente di sostegno, quando sono le famiglie a decidere di rinunciarci. Questa scelta può influenzare le modalità di supporto per gli studenti con bisogni educativi speciali, creando situazioni diverse rispetto a quelle con un insegnante dedicato. La decisione viene presa direttamente dai genitori o tutori, senza interventi di altri soggetti coinvolti.

Quando si parla di inclusione scolastica, uno degli equivoci più diffusi riguarda il rapporto tra il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e la presenza del docente di sostegno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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