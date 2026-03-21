Pass Ztl boom di mancati rinnovi | ne mancano 700 Ora si rischia la stangata

A Ascoli Piceno, circa 700 residenti nelle zone del centro storico e di Campo Parignano non hanno ancora rinnovato il pass Ztl 2026 alla scadenza del 28 febbraio. La situazione riguarda persone che devono ancora aggiornare i permessi di sosta e transito, mentre il rischio di sanzioni aumenta con il passare dei giorni. La questione coinvolge residenti e amministrazione comunale.

Ascoli Piceno, 21 marzo 2026 – Sono circa 700 i residenti del centro storico e di Campo Parignano che, alla scadenza del 28 febbraio, non hanno ancora rinnovato il pass 2026 per la sosta e il transito nelle Ztl. Un numero significativo se confrontato con i circa 5.500 permessi attivi nel 2025 e che oggi apre a più di una chiave di lettura. Se da un lato è plausibile che una parte dei mancati rinnovi sia legata a semplici dimenticanze o a situazioni temporanee – come chi si trova fuori città per lavoro e rinvierà la richiesta al rientro – dall’altro il dato potrebbe riflettere un fenomeno più strutturale: un progressivo calo dei residenti nel centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pass Ztl, boom di mancati rinnovi: ne mancano 700. Ora si rischia la stangata Articoli correlati Emorragia di medici di famiglia in 18 regioni, ne mancano più di 5.700Un po’ come i panda: i medici di famiglia in Italia sembrano davvero una figura professionale in via d’estinzione. Leggi anche: Ztl, modifiche sui pass per i commercianti: scoppia la polemica Aggiornamenti e notizie su Pass Ztl boom di mancati rinnovi ne... Temi più discussi: Pass Ztl, boom di mancati rinnovi: ne mancano 700. Ora si rischia la stangata; Auto elettriche a Roma: entrare nelle ZTL costerà 1.000 euro l'anno; Roma, boom di golf car elettriche nella ZTL: tra mobilità green e rischi sicurezza; Chioggia, più multe nella Ztl per compensare il calo dovuto all'autovelox del ponte translagunare. Pass Ztl, boom di mancati rinnovi: ne mancano 700. Ora si rischia la stangataC’è da considerare anche il progressivo calo dei residenti nel centro storico. Ma chi si è dimenticato rischia la multa ogni volta che attraversa i varchi ... ilrestodelcarlino.it Ztl Roma a pagamento anche per le auto elettriche: ufficiale il pass da mille euroConfermato il nuovo sistema di permessi a pagamento, che prenderà ufficialmente il via a partire dal 1° luglio 2026, anche per veicoli elettrici e a idrogeno, con un prezzo annuale dimezzato rispetto ... msn.com Asti, chiude dal 16 al 23 marzo l’ufficio Pass e Permessi ZTL/ZTM facebook