Pasqua e macellazioni illegali a Modena il processo sugli agnelli uccisi clandestinamente

Al Tribunale di Modena è cominciato il processo contro un cacciatore accusato di aver maltrattato, ucciso e macellato clandestinamente alcuni agnelli. L’indagine riguarda diverse operazioni di uccisione illegale avvenute nella zona e coinvolge anche il traffico illecito di carne. Le accuse sono di maltrattamenti animali, uccisione senza autorizzazione e macellazione in modo non autorizzato.

Al Tribunale di Modena è iniziato il processo per maltrattamento, uccisione e macellazione clandestina di agnelli a carico di un cacciatore della zona. La scoperta grazie alle segnalazioni arrivate alla LAV nel 2024. Il caso è simbolo per descrivere le sofferenze animali nel periodo delle festività. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Moncalvo e il libro sugli Agnelli. Il giudice respinge la querelaIl giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha disposto l’archiviazione della querela presentata dall’avvocato Luigi Emanuele... Vertice in prefettura sugli scooter elettrici illegali: "Comune assente, c'è la volontà politica di affrontare il tema?"Scooter elettrici illegali, la Consulta della bicicletta scrive al prefetto: "Sono un pericolo costante, urgenti più controlli" PalermoToday è anche... Tutti gli aggiornamenti su Pasqua e macellazioni illegali a Modena... Perugia, macellazione illegale cavalli: accolto patteggiamento imputato2 anni e 6 mesi con pena sostituita con lavori di pubblica utilità per un totale di 30 mesi. Questo vale la vita dei cavalli? lav.it Pasqua e agnelli, Partito Animalista Fvg: «Festa della vita, fermiamo la macellazione dei cuccioli»Con l’avvicinarsi delle festività pasquali, il Partito Animalista Italiano – Friuli Venezia Giulia (PAI FVG) richiama l’attenzione dell’opinione pubblica su quella che definisce una crescente contradd ... triestecafe.it