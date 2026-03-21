Per le festività di Pasqua 2026 sono previste condizioni meteorologiche avverse con freddo, vento e pioggia, influenzando le giornate di festa. Le previsioni indicano un tempo instabile con correnti fredde che attraversano la regione, portando a un clima più rigido del normale in quel periodo. La situazione si presenta come un quadro di maltempo, con condizioni difficili per le celebrazioni all'aperto.

Le festività pasquali del 2026 si presenteranno sotto un cielo instabile, segnato da correnti fredde e vento sostenuto che alterano le medie stagionali. L’Italia non godrà di un anticiclone stabile; al contrario, il flusso settentrionale aprirà un corridoio per perturbazioni che colpiranno con intensità variabile tra Nord e Sud. Mentre il Nord potrebbe mantenere spazi di tempo asciutto più duraturi, il Centro-Sud dovrà affrontare rovesci improvvisi e temporali localizzati, con temperature che resteranno ben al di sotto della media primaverile. La sensazione termica risulterà ulteriormente abbassata dal fattore wind chill generato dalle raffiche ventose, rendendo necessarie strategie di abbigliamento a strati programma attività all’aperto durante queste giornate festive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua 2026: freddo, vento e pioggia in arrivo

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