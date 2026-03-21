Pascoli Bukowski Merini e Pozzi | quando è la poesia a salvare la vita

Numerosi poeti, tra cui Pascoli, Bukowski, Merini e Pozzi, hanno scritto versi durante le fasi più difficili delle loro vite. Questi autori hanno utilizzato la poesia come strumento di espressione nei momenti di sofferenza e crisi. La loro produzione letteraria si è sviluppata spesso in periodi di grande angoscia personale, diventando un modo per affrontare il dolore e la sofferenza.

Molti dei grandi poeti hanno sentito l’urgenza di comporre dei versi nei momenti più bui delle loro esistenze. In guerra, in manicomio o in esilio. La poesia nasce laddove la realtà diventa insopportabile e il linguaggio quotidiano sembra anestetizzato. E i versi diventano una forma di resistenza, un richiamo alla vita, un grido di dolore. È da questa intuizione che nasce Sono tornato perché c’eri tu. La poesia che salva e come lo fa, il saggio di Mara Sabia ed Emilio Fabio Torsello, in uscita per Solferino (pp.224 €17,50) nella Giornata mondiale della poesia. Torsello - autore e fondatore del progetto letterario La Setta dei Poeti estinti - e Sabia, autrice e dottore di ricerca in Italianistica alla Sapienza di Roma, hanno raccolto una serie di celebri biografie in cui la scrittura poetica diviene strategia di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pascoli, Bukowski, Merini e Pozzi: quando è la poesia a salvare la vita Articoli correlati Leggi anche: Da Emily Dickinson ad Alda Merini, da Cesare Pavese a Charles Bukowski, ecco i migliori libri di poesia di sempre. Con uno sguardo alle nuove generazioni La vita da romanzo di Giovanni Pascoli: l’omicidio del padre, la poesia, l’amore per le sorelle. Questa sera la sua storia in TVQuando pensiamo a Giovanni Pascoli, l’immagine che ci appare è quella del poeta malinconico, piegato dal dolore per le tragedie familiari, chiuso nel... Tutto quello che riguarda Pascoli Bukowski Merini e Pozzi quando... Argomenti discussi: La poesia che ci salva in 'Sono tornato perché c'eri tu'. I carabinieri di Rieti incontrano gli studenti di Merini e PascoliRIETI - Nell’ambito delle iniziative connesse al protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri ed il Ministero dell’Università e della Ricerca sulla Formazione della cultura della legalità nei ... ilmessaggero.it Rieti dà il calcio d'inizio alla settimana europea del calcio Special Olympics, coinvolte Ricci, Pascoli e MeriniRIETI - Da anni ormai Rieti e le sue scuole vivono in pieno tutti i valori dello sport unificato grazie al progetto scuola Special Olympics. Sabato 25 maggio alle ore 9 al Centro sportivo Micioccoli, ... ilmessaggero.it