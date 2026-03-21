Parthenope è pronta alla rivoluzione green

Parthenope si prepara a una svolta nel settore della mobilità urbana, portando avanti un progetto green. La città di Napoli si aggiunge a un percorso che ha già coinvolto Milano, Firenze, Monza, Bologna, Pistoia, Modena, Prato, Sondrio e Padova. La capitale del Mediterraneo si appresta ad accogliere, nel suo celebre golfo, anche l’evento internazionale dell’American’s Cup.

Dopo Milano, Firenze, Monza, Bologna, Pistoia, Modena, Prato, Sondrio e Padova il viaggio nella mobilità urbana fa tappa a Napoli, una delle capitali del Mediterraneo pronta a ospitare nello straordinario palcoscenico del suo golfo l’American’s Cup. Per conciliare la crescita del flusso turistico con le esigenze quotidiane dei cittadini si è scelto di potenziare il trasporto di superficie, estendere le zone pedonali e digitalizzare i servizi. L’obiettivo entro il 2030 è abbattere il traffico veicolare e l’impatto ambientale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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