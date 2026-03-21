Parma - Cremonese 0-2 | Giampaolo buona la prima

Nella partita tra Parma e Cremonese, la squadra ospite ha vinto 2-0. La Cremonese ha conquistato la prima vittoria in Serie A dopo oltre tre mesi e il ritorno di Marco Giampaolo sulla panchina, dopo undici anni. La gara si è svolta il 21 marzo 2026 a Parma.

Parma, 21 marzo 2026 - Dopo più di tre mesi, la Cremonese torna a vincere in Serie A e lo fa alla prima partita al ritorno sulla panchina di Marco Giampaolo dopo undici anni. Una vittoria che serviva come il pane ai grigiorossi, che salgono a 27 punti in classifica, dando uno scossone alla lotta per la salvezza. Dopo un primo tempo asettico, la Cremo riesce a sbloccare il risultato nella ripresa: prima grazie a una magia di Maleh e poi al gol in contropiede di Vandeputte. Finisce 0-2, con il Parma lascia il Tardini tra i fischi e la contestazione dei tifosi. Le formazioni ufficiali. PARMA (3-5-2): Suzuki; Valenti, Circati, Troilo; Valeri, Sorensen, Keita, Ondrejka, Britschgi; Strefezza, Pellegrino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Parma - Cremonese 0-2: Giampaolo, buona la prima Articoli correlati Leggi anche: Parma-Cremonese 0-2, buona la prima per Giampaolo La Cremonese vince a Parma dopo oltre 100 giorni e riapre la corsa salvezza: buona la prima per GiampaoloDopo oltre tre mesi la Cremonese ritrova la vittoria in casa del Parma: al Tardini finisce 2-0 con i gol di Maleh e Vandeputte. Tutti gli aggiornamenti su Parma Cremonese 0 2 Giampaolo buona la... Temi più discussi: Under 18 Professionisti, il Parma torna al successo: 2-0 alla Cremonese nel posticipo; Parma-Cremonese: probabili formazioni e statistiche; Parma-Cremonese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A: In campo Parma-Cremonese DIRETTA. Parma-Cremonese 0-2, buona la prima per GiampaoloBuona la prima per Marco Giampaolo. La Cremonese beneficia del cambio in panchina, superando per 0-2 il Parma in trasferta. Succede tutto nel secondo tempo: ... lapresse.it Serie A, in campo Parma-Cremonese 0-2, Grigiorossi vogliono i tre punti salvezzaAl 68' raddoppio della Cremo Grandissimo contropiede della Cremonese con una palla perfetta di Vardy che manda in porta Vandeputte. Prima rete per il belga in Serie A Al 54' la Cremonese in vantaggio ... msn.com La Cremonese si riaccende all'improvviso con Giampaolo: blitz a Parma e corsa salvezza aperta x.com La Cremonese, alla prima di Giampaolo in panchina, vince contro il Parma al Tardini e torna a -1 dalla Fiorentina in classifica Lotta per la salvezza aperta ancora una volta I vostri commenti facebook