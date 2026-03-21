Parma-Cremonese 0-2 buona la prima per Giampaolo

Il match tra Parma e Cremonese si è concluso con un risultato di 0-2 a favore della squadra ospite. Marco Giampaolo ha esordito come allenatore della Cremonese, portando la sua squadra alla vittoria in trasferta. La partita ha visto la Cremonese prevalere sul Parma grazie a due gol segnati durante l’incontro.

Buona la prima per Marco Giampaolo. La Cremonese beneficia del cambio in panchina, superando per 0-2 il Parma in trasferta. Succede tutto nel secondo tempo: al ’54 Maleh porta in vantaggio gli ospiti, che raddoppiano al ’68 con Vandeputte. Dopo quattro sconfitte consecutive – che hanno portato all’esonero di Nicola – la Cremonese esce dal momento negativo, agganciando provvisoriamente il Lecce a 27 punti in classifica e portandosi a -1 dalla Fiorentina, impegnata domani sera al Franchi contro l’Inter capolista. Secondo stop consecutivo per il Parma (fermo a 34 punti) dopo il 4-1 subito la scorsa settimana dal Torino. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Parma-Cremonese 0-2, buona la prima per Giampaolo Articoli correlati La Cremonese vince a Parma dopo oltre 100 giorni e riapre la corsa salvezza: buona la prima per GiampaoloDopo oltre tre mesi la Cremonese ritrova la vittoria in casa del Parma: al Tardini finisce 2-0 con i gol di Maleh e Vandeputte. Cremonese, la prima di Giampaolo è già decisiva: contro il Parma fondamentale gara salvezzaCremona, 20 marzo 2026 – Il ritorno di Marco Giampaolo dopo oltre dieci anni si aprirà con una sfida contro il Parma che i grigiorossi, attualmente... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Parma Cremonese 0 2 buona la prima per... Temi più discussi: Parma-Cremonese: probabili formazioni e statistiche; Pronostico Parma-Cremonese quote della 30ª giornata dI Serie A; Under 18 Professionisti, il Parma torna al successo: 2-0 alla Cremonese nel posticipo; Parma-Cremonese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Colpo Giampaolo, la Cremonese vince 2-0 a Parma ed è quartultimaScontro salvezza infuocato. Alle ore 15, allo stadio Tardini, va in scena la sfida valida per l'anticipo della 30esima giornata di campionato, tra il Parma di Carlos Cuesta e la Cremonese del nuovo al ... calciomercato.com Parma-Cremonese 0-2, buona la prima per GiampaoloBuona la prima per Marco Giampaolo. La Cremonese beneficia del cambio in panchina, superando per 0-2 il Parma in trasferta. Succede tutto nel secondo tempo: ... lapresse.it Bene la Cremonese che vince a Parma. Fiorentina, ti servono punti! RDI facebook Colpo della Cremonese in casa del Parma Alla prima in panchina, dopo l’esonero di Davide Nicola, Marco Giampaolo conquista subito i 3 punti grazie alle reti di Maleh e Vandeputte Un successo importantissimo per la Cremonese che ritrova la vittoria x.com