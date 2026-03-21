L’arrivo di Koumbouaré ha rivitalizzato il Paris FC che cerca punti salvezza quest’oggi in casa contro il Le Havre di Digard. Due squadre relativamente tranquille adesso con un comodo vantaggio sul terzultimo posto di 8 punti quando mancano 8 giornate alla fine del torneo. I parisiens hanno impattato a Strasburgo nell’anticipo alzando il fortino davanti a Trapp e strappando un punto che aumenta la serie positiva.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris FC-Le Havre (domenica 22 marzo 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

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