Paris ancora dominatore a Kvitfjell | quinta vittoria in discesa sulla pista norvegese 25esimo successo in carriera

Dominik Paris si conferma protagonista a Kvitfjell, vincendo per la quinta volta in discesa sulla pista norvegese e aggiungendo il 25esimo successo in carriera. La sua gara si è conclusa con un tempo di 1’45”37, lasciando a 19 centesimi Von Allmen. In questa specialità, tre italiani si sono posizionati tra i primi sei, evidenziando l’ottima stagione della squadra azzurra.

Domme ferma il cronometro a 1’45"37 e lascia Von Allmen a 19 centesimi. Terzo posto in classifica di specialità: tre azzurri tra i migliori sei conferma l’eccellente stagione della velocità italiana Dominik Paris è ancora il re di Kvitfjell. Il fuoriclasse della Val d’Ultimo ha dominato la discesa delle Finali di Coppa del Mondo sull’OlympiaBakken, conquistando la quinta vittoria in carriera su questa pista — cinque discese e due superG tra il 2016 e il 2026 — e il 25esimo successo complessivo, il ventesimo in discesa libera. A trentasei anni, Domme firma il primo successo stagionale con il tempo di 1’45"37, avvicinato solamente dal campione olimpico svizzero Franjo Von Allmen, secondo a 19 centesimi. 🔗 Leggi su Sportface.it

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