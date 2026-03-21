In Italia, il paradosso dell’idrogeno si presenta come un miraggio, con poche stazioni di rifornimento disponibili e una diffusione ancora limitata. Nel frattempo, le tensioni internazionali, come la guerra in Iran, continuano a influenzare i mercati energetici, anche se l’autonomia energetica del Paese resta vulnerabile. La carenza di infrastrutture per l’idrogeno evidenzia le difficoltà di una transizione energetica ancora in fase iniziale.

Leo Turrini Ovviamente non c’era bisogno della guerra in Iran e dintorni per comprendere quanto il petrolio possa drammaticamente incidere sulle nostre vite. E al di là delle soluzioni tecnicamente disponibili (e convenienti, magari!), beh, non c’è dubbio che chi usa l’ automobile nella quotidianità sia costretto a pagare (in tutti i sensi) un prezzo. Molto caro. Segue domanda. Elettrico a parte, di cui si è parlato tantissimo, sono disponibili sul mercato vetture “sottratte” al ricatto dell’oro nero? Risposta. Che ne direste dell’ idrogeno? Volendo, ci sono due modelli. La Hyundai Nexo, con autonomia dichiarata fino a 826 km e un prezzo che si aggira intorno ai 69. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Paradosso idrogeno. Un miraggio nell’Italia a secco di stazioni

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