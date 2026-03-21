Papa Leone scrive al Tgcom per l' anniversario del sito

In occasione del venticinquesimo anniversario di Tgcom24, Papa Leone XIV ha scritto una lettera indirizzata al direttore Andrea Pucci e alla redazione. Nel messaggio, il Papa ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dalla testata giornalistica di Mediaset nel corso degli ultimi 25 anni. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

In occasione del venticinquesimo anniversario della fondazione di Tgcom24, Papa Leone XIV ha inviato una lettera al direttore Andrea Pucci e alla redazione, esprimendo apprezzamento per il servizio svolto dalla testata giornalistica di Mediaset. “Desidero far pervenire il mio cordiale saluto e il mio apprezzamento per il servizio che questa testata giornalistica svolge quotidianamente a favore dell’informazione. In un tempo segnato da significativi cambiamenti e da parole troppo spesso gridate sul web, il compito dei media diventa una missione importante”. “Vi esorto a continuare a costruire ponti di dialogo, favorendo una narrazione che non si fermi alla superficie della cronaca, ma che sappia guardare con rispetto, solidarietà e compassione alle periferie della sofferenza”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Papa Leone scrive al Tgcom per l'anniversario del sito Articoli correlati Papa Leone scrive a Bormio: “Vivete con disponibilità l’appuntamento delle Olimpiadi”Bormio (Sondrio), 30 gennaio 2026 – Papa Leone XIV auspica che i Giochi olimpici di Milano-Cortina "siano occasione propizia per favorire i valori... Mattarella scrive a Papa Leone e cita Paolo VI: “Mai più la guerra. No alla legge del più forte nelle relazioni internazionali”Il ripudio della guerra sancito dalla Costituzione, la necessità di “risvegliare le coscienze” e “resistere all’oscura inerzia rivolta verso gli... Una raccolta di contenuti su Papa Leone Temi più discussi: Papa Leone XIV pronto a trasferirsi nel Palazzo Apostolico: la sua nuova casa è pronta; Papa Leone torna a casa, pronto l’appartamento nel Palazzo Apostolico inutilizzato per 13 anni; Papa Leone XIV convoca i vescovi del mondo per un summit sulla famiglia; Re Felipe e Letizia a Roma per incontrare Papa Leone XIV in Vaticano, poi a Santa Maria Maggiore. Il Papa scrive a Tgcom, 'continuate a costruire ponti di dialogo'In occasione del 25/o anniversario della fondazione di Tgcom24, Papa Leone XIV ha inviato una lettera al direttore Andrea Pucci e alla redazione, esprimendo apprezzamento per il servizio svolto dalla ... ansa.it Papa Leone XIV scrive a TGCOM24: Continuate a costruire ponti di dialogoIl messaggio al direttore di Tgcom24 Andrea Pucci e alla redazione, in occasione dei 25 anni dalla fondazione del sito web ... msn.com 1) papa Leone non nomina direttamente Trump, ma Trump risponde negativamente all'appello di Leone per un cessate il fuoco enumerando i successi delle campagna militare (ignorando Libano, West Bank etc.) 2) hanno fatto molto più rumore sui media inte x.com Un telegramma di saluto da parte di papa Leone XIV, a firma di Parolin, in occasione del Forum Internazionale di Greenaccord facebook