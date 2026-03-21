Papa Leone scrive al Tgcom per l' anniversario del sito

Da liberoquotidiano.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del venticinquesimo anniversario di Tgcom24, Papa Leone XIV ha scritto una lettera indirizzata al direttore Andrea Pucci e alla redazione. Nel messaggio, il Papa ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dalla testata giornalistica di Mediaset nel corso degli ultimi 25 anni. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

In occasione del venticinquesimo anniversario della fondazione di Tgcom24, Papa Leone XIV ha inviato una lettera al direttore Andrea Pucci e alla redazione, esprimendo apprezzamento per il servizio svolto dalla testata giornalistica di Mediaset. “Desidero far pervenire il mio cordiale saluto e il mio apprezzamento per il servizio che questa testata giornalistica svolge quotidianamente a favore dell’informazione. In un tempo segnato da significativi cambiamenti e da parole troppo spesso gridate sul web, il compito dei media diventa una missione importante”. “Vi esorto a continuare a costruire ponti di dialogo, favorendo una narrazione che non si fermi alla superficie della cronaca, ma che sappia guardare con rispetto, solidarietà e compassione alle periferie della sofferenza”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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