È morto oggi all’età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, figura che ha segnato la storia della Prima Repubblica. La sua carriera politica si è sviluppata tra incarichi di governo e momenti di controversia, culminati con il coinvolgimento nello scandalo di Tangentopoli. Negli ultimi anni, aveva assunto un ruolo di osservatore critico nel panorama politico italiano.

Roma, 21 marzo 2026 – Lutto nel mondo della politica. È morto oggi all’età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, figura controversa ed emblematica nella storia della Prima Repubblica. Nato a Napoli nel 1939, economista e docente universitario, fu tra i protagonisti della Democrazia Cristiana negli anni del suo massimo potere. Soprannominato “’O ministro”, incarnò come pochi altri il peso e le contraddizioni del sistema politico italiano tra gli anni Ottanta e i primi Novanta. Da deputato a ministro. La sua ascesa fu rapida: deputato dal 1976, divenne una figura chiave della corrente andreottiana, costruendo una rete di consenso capillare soprattutto nel Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Paolo Cirino Pomicino è morto. L’ascesa nella Prima Repubblica, il tonfo con Tangentopoli e gli ultimi anni da osservatore critico

Articoli correlati

Paolo Cirino Pomicino, morto lo storico leader della Dc: aveva 86 anni, è stato uno dei volti della Prima RepubblicaSi è spento all'età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, storico esponente della Democrazia Cristiana.

A 87 anni è morto l'ex ministro Dc Paolo Cirino PomicinoDeputato dal '76 al '94, ministro e leader della corrente andreottiana della Democrazia cristiana, Pomicino era nato a Napoli nel settembre del 1939...

Contenuti utili per approfondire Paolo Cirino Pomicino

Temi più discussi: E' morto Paolo Cirino Pomicino; Per il referendum a Rivalta le scuole restano aperte: si vota nel castello; Formazione professionale, cambiano i corsi, 100 milioni e nuovo avviso per il catalogo dell'offerta; Lo bollarono come colluso senza un processo: Rotondi difende Lima su Facebook. Peccato che a condannarlo fu Cosa Nostra.

Paolo Cirino Pomicino è morto. L’ascesa nella Prima Repubblica, il tonfo con Tangentopoli e gli ultimi anni da osservatore criticoFu tra i personaggi chiave della Democrazia Cristiana a cavallo tra anni ‘80 e ‘90 e figura emblematica della stagione della Prima Repubblica ... quotidiano.net

Paolo Cirino Pomicino, morto lo storico leader della Dc: aveva 86 anniSi è spento all'età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, storico esponente della Democrazia Cristiana. Per oltre un decennio è stato una figura di rilievo ... ilmessaggero.it

È morto Paolo Cirino Pomicino, ministro dei governi Andreotti, ex parlamentare della Dc. Era ricoverato da qualche giorno #ANSA facebook