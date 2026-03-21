La lunga vita di Paolo Cirino Pomicino è stata segnata da una battaglia personale altrettanto impegnativa della sua carriera pubblica: la salute del cuore. Già nel 1985, negli Stati Uniti, a Houston, fu sottoposto a un quadruplice bypass coronarico, un intervento complesso necessario per bypassare arterie gravemente ostruite. In quegli anni la cardiochirurgia stava facendo progressi specialmente negli Usa, ma rimaneva ancora ad alto rischio: operazioni come quella di Pomicino erano riservate a pazienti con ostruzioni multiple e rappresentavano una delle procedure più impegnative della cardiochirurgia revascolare dell'epoca. Dodici anni più tardi, nel 1997, la malattia coronarica continuava a progredire e Pomicino dovette affrontare un secondo intervento chirurgico al Brompton Hospital di Londra, questa volta un duplice bypass coronarico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paolo Cirino Pomicino e la lunga battaglia con il cuore, fino al trapianto del 2007

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