AGI - La battuta pungente, in Aula ma anche nelle aule di giustizia. La visione di un Sud diverso; quella di una Napoli che recuperava identità, a partire dal nuovo centro direzionale; di una Dc 'moderna'. Paolo Cirino Pomicino, 'o ministro per antonomasia per i napoletani, poiché è stato titolare ministero della Funzione pubblica (1988-1989) nel governo De Mita e di quello del Bilancio e della programmazione economica (1989-1992) nel VI e VII governo Andreotti, dentro la 'balena bianca' veniva proprio dalla corrente andreottiana, ed era finito nel calderone giudiziario che chiuse la Prima Repubblica, nome eccellente nei tempi di Mani Pulite. Quasi tutti i procedimenti a suo carico (ben 42) si conclusero con il suo proscioglimento e in due casi si arrivò alla prescrizione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Paolo Cirino Pomicino, da Napoli il riscatto del Sud

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