Paolo Ceriani si dedica alla ricerca di un vaccino contro il tumore ovarico, impegnandosi con determinazione e sacrificio. La sua attività si concentra sullo sviluppo di studi e sperimentazioni per trovare una soluzione efficace contro questa malattia. La sua dedizione e il lavoro costante sono elementi chiave nel tentativo di ottenere progressi nel campo della medicina oncologica.

Ci vogliono determinazione e predisposizione al sacrificio per ottenere risultati importanti. Senza applicazione, il talento non esiste. Lo sa bene Paolo Ceriani, ventiseienne originario di Lecco, che oggi studia Biomedicina al Karolinska Institutet di Stoccolma, l’ateneo che ogni anno assegna il Nobel per la medicina. Una selezione spietata. Per il corso nella capitale svedese si sono presentati quasi in 900, ma solo in 50 hanno passato la selezione. “Se tieni molto a un obiettivo devi fare dei sacrifici. Io ho passato weekend interi a prepararmi, mentre i miei amici uscivano a fare festa. Ho scritto undici versioni diverse della lettera motivazionale, prima di mandarla”, racconta Ceriani a LaSalute di LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Paolo Ceriani e il sogno di un vaccino per il tumore ovarico

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