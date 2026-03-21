Panico referendum

Da ilfattoquotidiano.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi Il Fatto Quotidiano pubblica una vignetta sulla prima pagina che rappresenta il panico legato al referendum. La vignetta è firmata dall'artista Natangelo e affronta il tema in modo satirico, con riferimenti alle tensioni attorno alla consultazione referendaria. La pubblicazione si accompagna a un articolo dedicato, che approfondisce la questione senza interpretazioni o commenti.

Panico – la mia vignetta per la prima pagina Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #referendum #meloni #vignetta #natangelo #satira Referendum, la galleria degli orrori di comunicazione del governo è infinita: persino B. sarebbe inorridito La teologia al servizio della reazione. Da Berlusconi al referendum, ecco il Potere divinizzato Il governo vuole decidere su cosa si deve indagare e cosa no. Diciamo No a questo progetto! Caso Delmastro, a Torino il corteo per le vittime di mafia. Colosimo non va: “Malanno di stagione” Referendum, De Bortoli (procuratore di Belluno): “La riforma è politica, cambiare lo status del pm non accorcia i processi”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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