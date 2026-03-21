Pandolfi riconsegna le deleghe | è polemica

Un consigliere comunale ha restituito le deleghe al sindaco, un gesto che raramente si verifica nel contesto amministrativo. La riconsegna ha suscitato discussioni tra i cittadini e gli addetti ai lavori, portando a un dibattito pubblico sulla situazione politica locale. La decisione ha attirato l’attenzione dei media e ha generato reazioni diverse tra gli osservatori.

Non accade praticamente mai che un consigliere comunale riconsegni al sindaco la delega ricevuta e, quando accade, si crea un certo clamore. Così, la riconsegna da parte della consigliera di Fd’I (che resta al suo posto in consiglio), Paola Pandolfi, delle deleghe a benessere, prevenzione e rapporti con le associazioni di volontariato con lettera protocollata il 23 gennaio, diventa oggetto di attacco politico per il Pd. Richiamando le ragioni della rinuncia "che emergono inequivocabili dalla sua lettera", per i dem questo fatto "mette in luce una grave inadeguatezza nella gestione delle deleghe da parte del sindaco Massimiliano Ciarpella e dell’assessore di riferimento, Marco Traini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pandolfi riconsegna le deleghe: è polemica Articoli correlati Le deleghe di Giani per SpinelliL’ex sindaco di Fucecchio per due legislature resta al fianco del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha firmato la nomina di Alessio... Derubata del cellulare, la Polizia Ferroviaria lo riconsegna a casaUna brutta disavventura iniziata con un furto odioso si è conclusa con un gesto di vicinanza e umanità.