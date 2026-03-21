Palermo 1.500 studenti sul Teatro Massimo per leggere i nomi delle vittime di mafia
A Palermo, 1500 studenti si sono radunati nel Teatro Massimo per leggere i nomi delle vittime di mafia, in un gesto simbolico volto a mantenere viva la memoria. L’evento ha coinvolto giovani provenienti da diverse scuole della città, che hanno partecipato all’iniziativa senza interruzioni, con l’obiettivo di onorare chi ha perso la vita a causa della criminalità organizzata.
A Palermo, 1500 giovani studenti ricordano le innocenti vittime mafiose, leggendo i loro nomi per sconfiggere definitivamente il doloroso silenzio L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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