Pagelle Milan Torino 3-2 | Pavlovic benissimo male Fullkrug

Nella partita tra Milan e Torino, disputata allo stadio 'San Siro' di Milano, il Milan ha vinto 3-2. Pavlovic si è distinto positivamente, mentre Fullkrug ha avuto una prestazione deludente. La gara è stata molto combattuta e ricca di azioni decisive, con i due club che si sono alternati nel punteggio durante i 90 minuti.

PAGELLE MILAN-TORINO - È sicuramente un Milan diverso dall'ultima partita: meno offensivo, più riparato, ma ancora troppo poco concentrato e preciso. La partita col Torino inizia ancora all'insegna degli errori tecnici. Tra passaggi sbagliati e controlli pessimi, con Fikayo Tomori grande protagonista, i rossoneri faticano a costruire e stroncano qualche ripartenza granata. I pericoli milanisti li creano Adrien Rabiot con un tiro da fuori e poi Strahinja Pavlovic con il gol del vantaggio: una perla dalla distanza. Vantaggio che dura poco: allo scadere Simeone appoggia in rete un tiro da fuori che si stampa sul palo. Fine primo tempo in parità, al Milan manca l'attacco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Milan Torino 3-2: Pavlovic benissimo, male Fullkrug Articoli correlati Pagelle Milan-Lecce 1-0: Fullkrug decisivo, male Rafa Leao e PulisicPAGELLE MILAN-LECCE - La prima sensazione è subito quella di un Milan più intenso del solito. Milan, le ultime: Pavlovic out, tornano Gabbia e Saelemaekers dal 1'. Chance per FüllkrugUnici assenti all’allenamento di ieri Pavlovic, ko nella partita di Como dopo il duro intervento di Van der Brempt, e Gimenez, infortunato di lungo... Una selezione di notizie su Pagelle Milan Torino Discussioni sull' argomento Milan, contro il Torino Allegri va avanti col 3-5-2. Confermati Leao e Pulisic, Rabiot dal 1'; Milan-Torino: probabili formazioni e statistiche; Torino-Parma 4-1, pagelle e tabellino: Simeone la sblocca subito, Vlasic è ovunque, Pellegrino non basta, sfortunati Delprato e Keita, male Suzuki; Le probabili formazioni di Milan-Torino: da sciogliere l’incognita Zapata. Milan-Torino 3-2: le pagelle e le parole di D’AversaIl Torino perde in casa del Milan per 3-2 con i gol di Simeone e di Vlasic su rigore. Ecco le pagelle di Milan-Torino e le parole di D’Aversa nel post partita. Per fornire le migliori esperienze, noi ... zipnews.it Qualcuno ha nostalgia di quando su #ComunqueMilan c'erano le #PagelleSenzaVoti - ma stavamo solo aspettando il momento per riproporle in revival! Per esempio, queste di #MilanTorino sono proprio di 10 anni fa. Vi ricordate chi avevamo in campo x.com Occasione da titolare per Fullkrug La formazione ufficiale di #MilanTorino facebook