Pagelle Juve Sassuolo | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Nella partita tra Juve e Sassuolo, valida per la 30ª giornata di Serie A 202526, sono stati assegnati i voti ai principali protagonisti dopo il primo tempo. Sono stati valutati i giocatori che si sono distinti in campo, evidenziando le prestazioni più positive e quelle che hanno mostrato lacune. La cronaca delle azioni e i giudizi sui singoli sono stati raccolti nelle pagelle ufficiali della partita.

Di Carlo post Juventus Next Gen Gubbio: «Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità.» Brambilla post Juventus Next Gen Gubbio: «Per noi la partita non è mai finita, questi ragazzi non mollano mai. Puczka ha voglia e testa giusta» Pagelle Juventus Next Gen Gubbio: Puczka da 9 gol in stagione, Guerra eterno, scossa Oboavwoduo dalla panchina. Licina. VOTI Juventus Next Gen Gubbio 2-2: pareggia Guerra al fotofinish! Bianconeri che non muoiono mai Canzi dopo il Genoa: «Abbiamo l’ansia, dobbiamo essere più lucide. Però ho visto lo spirito di squadra» Juve Milan Primavera 1-1: secondo pareggio consecutivo per i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juve Sassuolo: TOP E FLOP dopo il primo tempo Articoli correlati Pagelle Sassuolo Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempoKalulu 7 – Gara insidiosa se non viene sbloccata: ci pensa Pierre con un cross tagliato che induce Muharemovic all’errore e all’autogol. Pagelle Juventus Women Sassuolo: TOP e FLOP dopo il primo tempoRugani Fiorentina, operazione in chiusura! Cosa manca al difensore per lasciare la Juventus. Pagelle Sassuolo-Juventus #pagelle #sassuolo #juventus Aggiornamenti e notizie su Pagelle Juve Sassuolo Temi più discussi: Udinese-Juventus 0-1, pagelle: Yildiz illumina, Bremer sicurezza, dramma Zarraga; Pagelle Juve: Boga straripante, Perin titolare, Locatelli fondamentale; Udinese-Juventus, Boga: Tre gol di fila mai fatti, Yildiz fa amare il calcio; Le pagelle di Sassuolo-Bologna 0-1: seconda sconfitta di fila per i ragazzi di Grosso. Juve Sassuolo 1-0 LIVE: spingono i bianconeri, caccia al raddoppioJuve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26 Questa sera allo Stadium va in scena la sfida tra Juventus e Sassuolo. Una ... juventusnews24.com Juve-Sassuolo, diretta: risultato in tempo reale. Si sblocca il match allo Stadium! Conceicao vola, chance KaluluLa squadra di Spalletti sfida i neroverdi di Grosso in Serie A: tutte le scelte, le parole dei bianconeri e le emozioni della partita ... tuttosport.com Pagelle #Juventus #Sassuolo #Under17 I voti ai protagonisti del match x.com Le pagelle di Genoa Juventus Women Ancora tantissime insufficienze tra le bianconere I giudizi completi nel primo commento facebook