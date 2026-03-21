Pagelle Juve Milan Primavera | Bellino ispirato Leone una scheggia giornata no per Grelaud-VOTI

Nella partita tra Juve e Milan Primavera, si sono distinti Bellino, che ha mostrato grande ispirazione, e Leone, che si è fatto notare per la sua rapidità. La giornata non è stata positiva invece per Grelaud. I voti e i giudizi sui protagonisti del match sono stati stilati in occasione della 31esima giornata di campionato.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juve Milan Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 31esima giornata di campionato. Pagelle Juve Milan Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 31esima giornata di campionato Huli 7 – Per alternanza Padoin lo schiera titolare al posto di Radu, pronti via e compie subito una parata delle sue: una saracinesca che si apre solo in occasione del rigore di Domnitei. Verde 6 – Ha la libertà di sganciarsi e lo fa spesso per rompere le linee, a volte gli riesce altre rischia di perdere palloni sanguinosi. Montero 6,5 – E’ il perno della difesa bianconera, marcature vecchio stampo ma estremamente efficaci. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juve Milan Primavera: Bellino ispirato, Leone una scheggia, giornata no per Grelaud-VOTI Articoli correlati Pagelle Juve Parma Primavera: il solito (gigante) Huli, Grelaud effervescente ma delude tutto l’attacco VOTILocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Juve Milan Primavera 1-0 LIVE: Bellino insacca dopo un’azione prepotente di Leonedi Fabio ZaccariaJuve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Primavera 1... Approfondimenti e contenuti su Pagelle Juve Milan Discussioni sull' argomento Le pagelle di Udinese-Juventus: Zaniolo fumoso, Yildiz è tutto un assist; Lazio-Milan 1-0, le pagelle: Motta di personalità, Gila e Taylor giganteggiano, Isaksen mette il turbo; Juventus Women-Milan 0-1, le PAGELLE: non si salva nessuna. Bianconere incapaci di reagire. Scudetto? Miraggio.; Pagelle Juventus Women Milan: Krumbiegel spreca, Godo ‘colpevole’ VOTI. Primavera, Milan-Juventus: le formazioni ufficiali della sfidaSono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Juventus, gara del campionato Primavera 1 che inizierà alle ore 13 allo Sportitalia Village di Carate Brianza. Ecco le scelte di ... milannews.it Juventus Women-Milan 0-1, le PAGELLE: non si salva nessuna. Bianconere incapaci di reagire. Scudetto Miraggio. facebook