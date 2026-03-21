Pagelle Genoa Juventus Women | TOP e FLOP dopo il primo tempo

Al termine del primo tempo della partita tra Genoa e Juventus Women, sono stati assegnati i voti alle giocatrici delle due squadre. Le pagelle riguardano le protagoniste del match valido per la diciassettesima giornata di Serie A Women, con giudizi che evidenziano le prestazioni migliori e peggiori di ciascuna calciatrice. La valutazione delle giocatrici si basa sulle loro azioni durante la prima frazione di gioco.

Tonali, prezzo spaventoso del Newcastle: sarà sfida tra 3 club in estate. Juve fuori dai giochi? Calciomercato Juve, Spalletti sogna la costruzione di un “Instant Team”! Il primissimo obiettivo per l’estate Bernardo Silva Juventus: i bianconeri sognano il colpo a zero, il portoghese sta facendo le sue valutazioni! Novità Rudiger Juve, pazza idea per la difesa: primi contatti con l’agente del difensore in scadenza col Real Madrid! Cosa succede Daffara continua a brillare: il portiere di proprietà della Juventus convocato dall’Italia Under 21. I dettagli Canzi verso il Genoa: «Abbiamo un problema di testa. Dopo il Milan ci siamo guardate... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Genoa Juventus Women: TOP e FLOP dopo il primo tempo Articoli correlati Pagelle Inter Juventus Women: TOP e FLOP dopo il primo tempoEn-Nesyri Juve, la strada per il marocchino si complica? Questa squadra si è inserita nella corsa all’attaccante. Pagelle Napoli Juventus Women: TOP e FLOP dopo il primo tempoEn-Nesyri Juve: il marocchino non va nemmeno in panchina per Fenerbahce-Aston Villa! Ottolini al lavoro per chiudere subito En-Nesyri Juventus, dalla... Una raccolta di contenuti su Pagelle Genoa Juventus Temi più discussi: Le pagelle di Udinese-Juventus: Zaniolo fumoso, Yildiz è tutto un assist; Verona-Genoa 0-2, pagelle: Vitinha decisivo dalla panchina, Ostigard letale; Pagelle Juventus: i voti della squadra bianconera dopo la vittoria contro l'Udinese; Yildiz inventa, Boga segna, a Udine la Juventus torna in zona Champions. Genoa-Juventus Women 0-0, intervallo: equilibrio tra rossoblù e bianconereINTERVALLO 45' – Non c'è recupero: 0-0 il parziale al termine del primo tempo. 38' – Tiro Juve: ci prova Beccari dalla distanza, conclusione murata ... tuttojuve.com Serie A femminile, le statistiche pre gara di Genoa-Juve Women: bianconere vittoriose in 3 trasferte su 4 in LiguriaLa Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, analizza le statistiche post gara relative al match di Serie A femminile, valido per la 17 esima giornata, che le bianconere giocheranno oggi, a partire ... tuttojuve.com Juventus Primavera-Genoa 3-0, le PAGELLE: Merola il migliore, Radu sicurezza e Montero ancora protagonista facebook