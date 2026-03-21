PAGELLE e TABELLINO Juventus-Sassuolo 1-1 | Locatelli sbaglia Berardi inventa

Nella partita tra Juventus e Sassuolo terminata 1-1, Locatelli ha sbagliato un calcio di rigore mentre Berardi ha realizzato un gol di grande inventiva. Sono state assegnate le votazioni ai giocatori, con i migliori e i peggiori in campo, nel match valido per la 30ª giornata di Serie A all’Allianz Stadium.

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valevole per la 30° giornata del campionato di Serie A. I bianconeri frenano: Pinamonti risponde a Yildiz La Juventus frena e non va oltre il pareggio casalingo nel match contro il Sassuolo. La squadra di Spalletti non sfrutta il vantaggio nel primo tempo firmato da Yildiz, facendosi riprendere a inizio ripresa da Pinamonti. Cambiaso contrasta Berardi (Ansa) – Calciomercato.it Pagelle, Top e Flop di Juve-Sassuolo. JUVENTUS TOP: Conceicao 7 – Frizzante e sempre nel vivo del gioco, dribbla puntualmente il malcapitato Garcia sulla corsia destra bianconera. Serve l’assist al bacio per Yildiz e anche nella ripresa è il più pericoloso per la squadra di Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Juventus-Sassuolo 1-1: Locatelli sbaglia, Berardi inventa Articoli correlati PAGELLE e TABELLINO Juventus-Lazio 2-2: Locatelli tradisce, Isaksen imprendibileVoti, top e flop della sfida dell’Allianz Stadium, valevole per la 24° giornata del campionato di Serie A. Juventus-Napoli 3-0 , pagelle: Locatelli domina, David non sbagliaUna Juve bellissima travolge allo Stadium il Napoli di Conte dopo una partita giocata alla perfezione. Altri aggiornamenti su PAGELLE e TABELLINO Juventus Sassuolo 1... Temi più discussi: Udinese-Juventus 0-1, pagelle e tabellino: Boga regala tre punti pesanti, la Vecchia Signora torna a respirare aria di Champions; Boga consegna 3 punti alla Juve: l'Udinese cade in casa 0-1; Yildiz inventa, Boga segna, a Udine la Juventus torna in zona Champions; Serie A, Juventus-Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla in tv. Juve Sassuolo 1-1: sgambetto dei neroverdi allo Stadium! Pinamonti risponde a Yildiz. Stop alla corsa Champions…Juve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26 Questa sera allo Stadium va in scena la sfida tra Juventus e Sassuolo. Una ... juventusnews24.com Juventus-Sassuolo 1-1, pagelle e tabellino: Conceicao e Yildiz non bastano, Muric e Pinamonti fermano SpallettiOccasione sprecata per la Juventus, che si ferma in casa contro il Sassuolo: un goal per tempo, prima Yildiz e poi Pinamonti. Conceicao brilla, Muric para tutto, anche il rigore di Locatelli nel final ... msn.com Serie A, Juventus-Sassuolo 1-1. I bianconeri lasciano 2 punti pesanti in chiave Champions Milan-Torino 3-2: rossoneri secondi e momentaneamente a -5 dall’Inter Parma-Cremonese 0-2,, Cagliari-Napoli 0-1, Genoa-Udinese 0-2 Segui la cronaca testuale su facebook #Juventus 1-1 #Sassuolo : Andrea Pinamonti! #JuveSassuolo #SerieA #JuventusSassuolo #SerieAEnilive #Calcio x.com