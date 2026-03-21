Padovano crede alla rimonta del Napoli | Non ricordo una squadra penalizzata come quella azzurra Conte negli spogliatoi…

Un tifoso padovano ha espresso fiducia nella rimonta del Napoli, affermando di non ricordare una squadra penalizzata come quella azzurra e citando un episodio negli spogliatoi con un allenatore. La discussione sulla corsa scudetto coinvolge anche altri, con commenti su come un allenatore motivi la squadra e sulla posizione attuale dell’Inter nel campionato. La situazione continua a essere al centro delle attenzioni.

Inter News 24 Padovano e Compagnoni sulla corsa Scudetto: «Conte carica lo spogliatoio, ma l’Inter resta padrona del destino». Negli studi di Sky Sport si è discusso animatamente della rincorsa del Napoli nei confronti della capolista Inter. Con la squadra di Antonio Conte tornata momentaneamente a -6 dai nerazzurri, il dibattito si è acceso sulle reali possibilità di una clamorosa rimonta tricolore. Tuttavia, il vantaggio potrebbe tornare a essere di 9 punti qualora gli uomini di Cristian Chivu dovessero espugnare il campo della Fiorentina nel prossimo turno di campionato. Un distacco che resta importante, ma che non spegne le speranze nell’ambiente azzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Padovano crede alla rimonta del Napoli: «Non ricordo una squadra penalizzata come quella azzurra. Conte negli spogliatoi…» Articoli correlati Elkann negli spogliatoi insieme al figlio Oceano dopo Juve Napoli: cosa ha detto a Spalletti e a alla squadraPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Napoli, Conte ci crede ancora e suona la carica: il discorso alla squadraIl Napoli si trova in un momento delicato della stagione, con nove punti di ritardo sull’Inter capolista che, questa sera, potrebbe trovare...