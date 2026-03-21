Padova esonerato Andreoletti! Fatale il KO col Palermo | individuato già il sostituto

Il Padova ha deciso di esonerare Matteo Andreoletti dopo la sconfitta contro il Palermo. La squadra aveva anche annunciato un periodo di silenzio stampa. Il club ha già individuato il nuovo allenatore e ha comunicato ufficialmente la decisione. La crisi in corso ha portato alla sostituzione dell’allenatore in carica.

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