Il procuratore capo Calogero Gaetano Paci ha espresso un giudizio forte sulla riforma della giustizia, definendola un colpo di Stato in panni civili. Ha criticato la proposta, sostenendo che mette a rischio l’equilibrio costituzionale e i diritti dei cittadini, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni. La sua posizione si inserisce nel dibattito pubblico sulle modifiche legislative in corso.

Il procuratore capo Calogero Gaetano Paci si schiera apertamente contro la riforma della giustizia, definendola dannosa per l’equilibrio costituzionale e i diritti dei cittadini. La sua posizione critica nasce dalla convinzione che la separazione delle carriere sia un inganno destinato a frammentare il Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) e a subordinare la magistratura agli interessi -parlamentari. La questione non riguarda solo una modifica tecnica, ma tocca il cuore dell’autonomia giudiziaria, principio fondamentale sancito dall’articolo 104 della Costituzione. Le critiche si concentrano sul rischio di creare tre organi distinti al posto di uno, minacciando l’indipendenza del sistema giuridico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paci: la riforma è un colpo di Stato in panni civili

Articoli correlati

Medicina: graduatoria piena. Il chiarimento di Bernini: "La riforma non è stato un colpo di teatro"Si è conclusa la seconda fase di scelta delle sedi per gli studenti che hanno frequentato il semestre aperto dei corsi di laurea in Medicina e...

“Paci a pezzi”: Enzo Paci e il mosaico della sua identità al Politeama GenoveseGiovedì 15 gennaio Enzo Paci sarà al Politeama Genovese con lo spettacolo “Paci a pezzi”.

Contenuti e approfondimenti su Paci la riforma è un colpo di Stato in...

Temi più discussi: Il procuratore capo Paci: voto no: La separazione delle carriere è uno specchietto per le allodole; Referendum: le ragioni del Sì di Vartolo e Marrocco e del No dei procuratori Asaro e Paci; Il magistrato Paci e la Petitti per il Pd e per il no al referendum; Il provvedimento non è nè di destra nè di sinistra. Il ricordo di Calamandrei.

Il procuratore capo Paci: voto no: La separazione delle carriere è uno specchietto per le allodoleIl togato: Tre organi al posto di uno porterebbe a frantumare le competenze del Csm per rendere succube la parte della magistratura rispetto a quella politico-parlamentare. msn.com

Una riforma che non stravolge la Costituzione. Anzi, la attuaI magistrati devono essere liberi non solo dai condizionamenti esterni, ma anche da quelli interni, di gruppo o di corrente. Ci scrive Paolo Tosi, professore emerito all'Università di Torino ... ilfoglio.it

Telesveva. . +++SERIE D, BARLETTA DOMENICA A GRAVINA: PARLANO PACI E ALBA NEL PREPARTITA. AFRAGOLESE-FIDELIS SU TELESVEVA: CORDOVA NOVITA' PER L'ANDRIA MARTINA, IL CENTROCAMPO E' UNA MACCHINA DA GOL - SERIE facebook