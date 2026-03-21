Ottavia Piccolo terrà un evento speciale al Teatro Mecenate di Arezzo martedì 24 marzo. Durante l’iniziativa, l’attrice racconterà aspetti legati a Matteotti, coinvolgendo il pubblico con la sua interpretazione. L’appuntamento si inserisce in una programmazione dedicata alla memoria storica e agli eventi culturali della città. L’ingresso è libero e l’evento è aperto a tutti gli interessati.

Arezzo, 21 marzo 2026 – Evento speciale al Teatro Mecenate di Arezzo. Martedì 24 marzo, con inizio alle ore 19:00, Ottavia Piccolo e I Solisti dell’Orchestra Multietnica d i Arezzo saranno i protagonisti dello spettacolo “Matteotti – Anatomia di un fascismo” di Stefano Massini, evento che, in tour dal 2024, ha già raccontato ad oltre 50.000 spettatori in tutta Italia l’uomo, la figura e la parola di Giacomo Matteotti. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Mecenate di Arezzo grazie all’impegno dell’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini G. Garibaldi – Sezione di Arezzo, dell’A.N.P.I. Sezione di Arezzo, dell’Associazione Culturale Pietro Nenni e dell’I. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ottavia Piccolo racconta Matteotti nell’evento speciale al Teatro Mecenate

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