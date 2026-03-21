Ospedale di Torrette Ecco altri 1196 parcheggi

È stato approvato un nuovo accordo di programma tra gli enti competenti per realizzare un parcheggio a raso con 1196 posti auto a monte dell’ospedale di Torrette. La variante al piano regolatore è stata ufficialmente approvata, consentendo così la costruzione dell’area di sosta che si trova vicino al polo ospedaliero. La decisione riguarda esclusivamente l’autorizzazione al progetto e alla sua realizzazione.

Nuovo parcheggio a raso a monte del polo ospedaliero di Torrette: via libera all’accordo di programma tra enti per approvare la variante al piano regolatore. Il pachidermico iter burocratico per le opere pubbliche mette a segno un colpo importante per quanto riguarda uno dei problemi più annosi in cui versa la cittadella sanitaria dove presto, si spera entro il 2028, si trasferirà anche il presidio materno-infantile ‘Salesi’. Il Comune di Ancona, attraverso i suoi uffici, ha presentato la documentazione necessaria per avvicinare l’avvio dei lavori. L’obiettivo della Regione Marche, titolare della partita in questione oltre a quella del passaggio dal vecchio al nuovo ‘ospedaletto’, è colmare il gap di posteggi adeguando una situazione attualmente complessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ospedale di Torrette. Ecco altri 1196 parcheggi Articoli correlati Studentessa di 14 anni precipita dalla finestra di un bagno scolastico, è in gravi condizioni all'ospedale di TorretteUna studentessa 14enne e' ricoverata in gravi condizioni al Trauma Center dell'ospedale regionale di Torrette di Ancona dopo essere precipitata da... «Il reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia pediatrica all'Ospedale regionale di Torrette di Ancona rischia di chiudere definitivamente»ANCONA – «Adesso che anche il dottor Sergio Filippelli lascerà la Cardiochirurgia e Cardiologia pediatrica all'Ospedale regionale di Torrette di... Contenuti e approfondimenti su Ospedale di Torrette Ecco altri 1196... Temi più discussi: Ospedale di Torrette. Ecco altri 1196 parcheggi; Ancona, morta all'ospedale di Torrette dopo l’operazione al cuore: 18 indagati. L’ipotesi di reato è omicidio colposo; Torrette, operazioni ai suoi pazienti saltando le liste d'attesa: chiesto il rinvio a giudizio per il primario di Neurochirurgia Iacoangeli; Fabriano, grave incidente sul lavoro: cade da quattro metri e resta ferito imprenditore di Assisi. Sanità, per l'Agenas Torrette al top ma nelle Marche ci sono ospedali che avanzano. Ecco qualiLuci e ombre della Sanità nazionale nel dossier dell'Agenas presentato oggi (martedì 9 dicembre) al ministero della Salute. Il Programma nazionale esiti (Pne) 2025 che fotografa il sistema sanitario ... corriereadriatico.it Ancona, morta all'ospedale di Torrette dopo l’operazione al cuore: 18 indagati. L’ipotesi di reato è omicidio colposoANCONA Diciotto indagati. A un mese dalla morte di Antonietta Russo, l’indagine della procura di Ancona entra nella fase tecnica ... msn.com Ancona, morta all'ospedale di Torrette dopo l’operazione al cuore: 18 indagati. L’ipotesi di reato è omicidio colposo facebook