Aprile 2026 si presenta come un mese che porta cambiamenti significativi per dodici segni zodiacali, con una classifica dedicata alla Rinascita di Artemide. La prima metà del mese si caratterizza per un ritmo energico e deciso, con l’obiettivo di risolvere questioni in sospeso e portare a termine situazioni aperte. Durante questo periodo, i segni interessati si trovano a vivere momenti di grande dinamismo e decisione.

Aprile 2026 mette insieme due ritmi molto diversi ma complementari. Nella prima metà del mese prevale una spinta rapida, diretta, quasi impaziente: chiarire, rispondere, chiudere ciò che è rimasto a metà. Dal 20 aprile, con l’ingresso del Sole in Toro, il clima cambia e diventa più concreto: contano meno gli slanci improvvisi e di più la costanza, la qualità delle abitudini, la solidità delle relazioni e delle scelte quotidiane. È un mese utile per distinguere tra ciò che chiede una reazione immediata e ciò che, invece, va coltivato con calma per portare risultati veri. A cura di Artemide Aggiornato il 21 marzo 2026 L'ALCHIMIA DI APRILE IN BREVE: I Protagonisti: Ariete e Toro guidano il passaggio tra iniziativa e costruzione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo Aprile 2026: il mese della svolta per 4 segni. La classifica della Rinascita di Artemide per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

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Voci, musica e la cultura del rispetto. Vi aspettiamo il 10 aprile alle ore 20:45 all' Auditorium Comunale di Altivole "Pier Miranda Ferraro". L'oroscopo dei pesci è una reading teatrale che parla a chi sa ascoltare. Tratto dal radiodramma di Ivan Cotroneo Voci: D facebook