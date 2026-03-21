Cinque persone sono state invitate davanti al giudice per le udienze preliminari nell’ambito di un’indagine sulla vendita di orologi di lusso e fatture false. La Guardia di finanza ha smantellato un sistema di contrabbando internazionale, che ha movimentato oltre cento milioni di euro attraverso il traffico di orologi di lusso e documenti falsi. L’operazione è stata coordinata dalla Procura di Busto Arsizio.

Un sofisticato sistema di contrabbando internazionale, capace di muovere oltre cento milioni in orologi di lusso, è stato smantellato dalla Guardia di finanza nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Busto Arsizio. Al centro dell’inchiesta un traffico che, tra il 2020 e il 2022, ha portato in Italia circa 64mila orologi – Rolex, Bulgari, Cartier, Chopard, Iwc e Panerai – da Hong Kong. Un flusso continuo che aggirava i controlli doganali. Secondo gli investigatori, la merce veniva destinata alla base Nato di Gricignano d’Aversa, in Campania, estranea ai fatti. Una scelta non casuale: grazie alle convenzioni internazionali, le forniture dirette a strutture militari possono beneficiare di esenzioni fiscali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Orologi di lusso e fatture false. Cinque dal gup

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