Nell'ultimo episodio della serie docu-serie Illuminate, l'attrice romana di 71 anni ha parlato di Eleonora Giorgi, scomparsa a marzo a causa di un tumore al pancreas. Ricordando la collega e amica, ha detto che era una persona speciale perché non nutriva invidia per le altre donne. La testimonianza si concentra sui ricordi personali e sulla personalità di Giorgi.

Nel terzo episodio della docu-serie Illuminate, prodotta da Anele per Rai Cultura, Ornella Muti ricorda Eleonora Giorgi, venuta a mancare il 3 marzo del 2025 a causa di un tumore al pancreas. «Abbiamo vissuto molti anni insieme, eravamo le bambine del cinema. Perché eravamo proprio così, ragazzine che giocavano a fare le attrici, era più un divertimento. Non capivamo nemmeno perché la stessimo facendo», commenta l'affascinante attrice 71enne. La docu-serie ha mostrato alcuni filmati inediti delle due attrici adolescenti. In uno di questi girati si sente Eleonora parlare: «La Muti? Me la presentano, era di spalle e si gira ed ecco la ragazza più bella che avessi mai visto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ornella Muti ricordando Eleonora Giorgi: «Era speciale perché non provava invidia per le altre donne»

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