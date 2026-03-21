Durante la Milano-Sanremo 2026, Tadej Pogacar ha vinto lo sprint finale, battendo Pidcock. L’atleta dello UAE Team Emirates-XRG ha subito una caduta prima della Cipressa, ma è riuscito a rientrare e a lanciare l’attacco decisivo. Tra gli italiani, Vendrame si è distinto come miglior rappresentante della squadra azzurra. La corsa si è conclusa con un ordine di arrivo che ha sorpreso molti appassionati.

La Milano-Sanremo 2026 di ciclismo su strada è andata allo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), il quale nonostante una caduta prima della Cipressa, è rientrato e poi ha provato l’azione di forza. E’ servita però una volata a due per decidere il vincitore: battuto allo sprint Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team). Il gruppo dei migliori è arrivato a soli 4? dalla coppia di testa, ed è stato regolato da Wout van Aert (Team Visma Lease a Bike), mentre il migliore degli azzurri è stato Andrea Vendrame (Team Jayco-AlUla), che ha chiuso al sesto posto assoluto. Sono stati tre gli italiani nella top ten: al già citato Andrea Vendrame si aggiungono, infatti, Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team), che è giunto nono, ed Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious), che si è classificato in decima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo Milano-Sanremo 2026: Pogacar batte Pidcock allo sprint, Vendrame miglior azzurro

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