Onu – L’Italia ha votato a favore del genere Protesta Pvf

L’Italia ha espresso un voto favorevole sulla questione del “genere” all’Onu. Contestualmente, il gruppo Pro Vita & Famiglia ha inviato una lettera ai propri sostenitori, firmata dal presidente Antonio Brandi, in cui comunica la propria posizione. La decisione ha suscitato proteste da parte di alcuni esponenti del movimento. La vicenda si svolge in un clima di tensione tra le parti coinvolte.

Con una lettera ai sostenitori, il presidente di Pro Vita & Famiglia Antonio Brandi ha dichiarato il dissenso della onlus nei confronti della decisione del governo italiano di votare all’Onu a favore della mozione a favore del gender, cioè della pretesa di dichiararsi donna anche da parte di uomini che biologicamente non lo sono. Questa la lettera di Brandi: “La delegazione italiana all’ONU ha votato per impedire che la parola “genere” venisse definita come sesso biologico nei documenti internazionali. “Non si è nemmeno astenuta. Assurdo. Ha votato attivamente a favore di una mozione presentata dal Belgio per seppellire la risoluzione americana prima che fosse anche solo esaminata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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