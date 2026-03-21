Omicidio di San Valentino | La pistola rubata in zona

Le forze dell’ordine stanno approfondendo le circostanze dell’omicidio avvenuto a Fucecchio nel giorno di San Valentino, concentrandosi sulla pistola rubata che si trovava in zona. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dello sparo e le eventuali responsabilità, mentre non sono stati ancora resi noti dettagli sul movente o su eventuali collegamenti con altri fatti.

FUCECCHIO Indagini ancora in corso sulla fase dello sparo, sul movente (oltre l’alterco di quella sera pare che fra i due giovani ci fossero ruggini pregresse), sui movimenti che precedettero e seguirono il momento dell’omicidio di Kevin Muharremi, 25 anni, di Fucecchio, operaio in un autolavaggio, ucciso a Montecalvoli alle prime luci dell’alba di San Valentino. Mentre Renato Xyke, il 20enne albanese in custodia cautelare in carcere con l’accusa di essere il killer del connazionale (lo assiste l’avvocato Giuseppe Carvelli), presto potrebbe essere interrogato nuovamente dagli inquirenti per approfondire quanto il giovane ha già dichiarato alla luce di ulteriori elementi e testimonianze acquisite nelle indagini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omicidio di San Valentino: "La pistola rubata in zona" Articoli correlati Leggi anche: L’omicidio di San Valentino, raccolta fondi per aiutare la famiglia di Kevin Puliamo i quartieri: rimosse decine di chili di riifuti in zona San ValentinoPeace Brothers, Ministri Volontari di Scientology, volontari della parrocchia Beato Odorico e di Ripuliamoci Challenge: da questi era composto il... Tutti gli aggiornamenti su Omicidio di San Valentino La pistola... Temi più discussi: Omicidio di San Valentino. Indagini e consulenze. I colpi sparati nella notte; Montecalvoli, omicidio di San Valentino: i punti ancora da chiarire; USA: Kouri Richins, scrittrice di libri per bambini, sarà processata con l’accusa di aver ucciso il marito col Fentanyl; Avvelena il marito con il fentanyl nel Moscow Mule per intascare l'eredità e scrive un libro sulla sua morte: ora rischia l'ergastolo. Omicidio di San Valentino. Novità dopo le ultime indaginiKevin Muharremi, 25 anni, di Fucecchio, venne raggiunto da più proiettili: uno al collo Il perito ha chiesto 60 giorni per depositare la consulenza dopo l’esecuzione dell’autopsia . msn.com Omicidio di San Valentino. Indagini e consulenze. I colpi sparati nella notteKevin Muharremi, 25 anni, di Fucecchio raggiunto da più proiettili: uno al collo. L’esame autoptico: il perito ha chiesto 60 giorni per depositare la consulenza. lanazione.it Freepressonline. . Debiti fatali per Privitera che viene ucciso e poi bruciato a San Demetrio. #Mafia #omicidio #privitera #droga #clancappello facebook