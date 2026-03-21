Un giocatore di football ha vissuto un percorso che ha visto un’improvvisa ascesa seguita da una rapida caduta. La sua carriera, raccontata nel libro “La vita pura” di Eugene Marten, si intreccia con momenti di successo e difficoltà. La storia si svolge in un negozio di prodotti sportivi americani, che l’autore osserva quotidianamente, rievocando ricordi d’infanzia legati a quel luogo.

Un vecchio quarterback in guerra con se stesso e la sua storia di successo e calvario. Fino al suo viaggio nel cuore di tenebra del Centroamerica prima alla volta di una clinica e poi di uno stregone. Un romanzo I Seattle Seahawks hanno vinto il Super Bowl. Bad Bunny ha fatto arrabbiare Trump Quasi tutti i giorni passo davanti a un negozio specializzato in prodotti sportivi americani. Quando ero piccolo sembrava una sorta di regno delle meraviglie: un bazar debordante di tutto ciò che si vedeva nei film e in tv, con mazze da baseball, elmetti da football, palloni della Nba, bastoni da hockey, berretti dei New York Yankees, pupazzetti del wrestling. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Oltre lo sport. Ascesa e caduta di un giocatore di football. “La vita pura”, di Eugene Marten

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