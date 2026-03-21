oltre 150mila chiamati a decidere

Domani e lunedì si terrà un referendum a cui sono chiamate a votare 151.069 persone. L’evento coinvolge cittadini di diverse zone, che si recheranno alle urne per esprimere la propria opinione. Le operazioni di voto si svolgeranno su due giorni consecutivi, con l’obiettivo di raccogliere le preferenze di una vasta fascia di elettori.

Sono 151.069 le persone che potranno votare al referendum in programma domani e lunedì. Il referendum popolare confermativo della legge costituzionale riguarda: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare ", approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana numero 253 del 30 ottobre 2025. Questi le varie sezioni dei 259 sezioni (110 plessi) sparse nel territorio secondo i dati della Prefettura: Aulla 14 sezioni suddivise in 8 plessi; Bagnone 4 sezioni per un plesso; Carrara 71 per 20 plessi; Casola in Lunigiana 2 sezioni per un plesso; Comano 2 sezioni per... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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