Durante le Olimpiadi invernali, Cortina d'Ampezzo ha registrato gravi danni ambientali causati dalle attività legate all'evento. Contestualmente, la provincia di Cuneo ha visto un aumento dei costi della vita che riguarda l'intera area. Questi eventi si sono verificati nel contesto delle competizioni invernali, senza ulteriori dettagli sui responsabili.

Cortina d’Ampezzo ha subito ingenti danni ambientali, oltre all’aumento del costo della vita che ha coinvolto tutta la provincia di Cuneo. Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono terminate da circa un mese e ora è tempo di bilanci piuttosto definitivi su quanto hanno lasciato alle comunità locali che le hanno ospitate. Per quanto riguarda Milano, molti hanno lamentato un peggioramento della qualità dei servizi pubblici e un aumento generale del costo della vita. Un po’ quanto già accadde nel 2015 in occasione dell’Expo. Ma il danno maggiore l’ha subita l’altra partner di questo tandem che ha ospitato i giochi: Cortina d’Ampezzo. A partire da Belluno, provincia alla quale quest’ultima appartiene, sul cui territorio non si è disputato alcun evento promozionale. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Olimpiadi invernali, il pesante danno ambientale subito da Cortina

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