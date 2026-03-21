oggi incontro letterario a camucia

Camucia diventa palcoscenico della cultura con " Primavera di libri ", il ciclo di incontri letterari organizzato dall’associazione "Francesco Sandrelli" con il patrocinio del Comune di Cortona. L’associazione porta il nome dell’artista cortonese tragicamente scomparso ed è nata per tenerne viva la memoria e promuovere la cultura nel territorio. Quattro appuntamenti a ingresso libero nella sede di via della Repubblica 5, a partire da oggi alle 17.30, per una rassegna che spazia dal saggio storico alla poesia, dalle biografie femminili alle grandi pagine dello sport. Si parte oggi con Mario Parigi(foto), membro dell’Accademia Etrusca di Cortona, della Società Storica Aretina e dell’Accademia Petrarca di Arezzo, che presenta " Cortona e la Grande Guerra – il sacrificio dei giovani cortonesi nel Primo conflitto mondiale ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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