Il 21 marzo si celebra Santa Benedetta Cambiagio Frassinello, una donna che, dopo aver avuto un marito, decise di entrare in convento. Con il consenso del marito, si dedicò alla vita religiosa, scegliendo di consacrare completamente la propria esistenza a Dio. La sua scelta avvenne in un momento della vita in cui aveva già una famiglia e una quotidianità stabile.

Santa Benedetta Cambiagio Frassinello, di comune accordo con il marito, ad un certo punto della sua vita scelse la totale consacrazione a Dio facendosi suora. Oggi 21 marzo ricorre la memoria liturgica di santa Benedetta Cambiagio Frassinello che fu sposa, ma anche religiosa e fondatrice di una congregazione. Nasce a Langasco in provincia di Genova il 2 ottobre 1791 in una famiglia cristiana. La sua chiamata alla vita religiosa arriva nella giovinezza. A 20 anni vorrebbe consacrarsi interamente a Dio, ma nonostante questo desiderio profondo, sceglie la via del matrimonio. Nel 1816 si sposa con Giovanni Battista Frassinello e si trasferisce a vivere a Vigevano. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 21 marzo, Santa Benedetta Cambiagio Frassinello: la sposa che divenne suora con il consenso del marito

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