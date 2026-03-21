Officine nel mirino dei controlli | quattro persone denunciate

Quattro persone sono state denunciate durante controlli nelle officine di riparazione. Le verifiche sono state condotte per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e di legge nel settore. Durante le operazioni sono stati ispezionati diversi locali, riscontrando irregolarità che hanno portato alle denunce. Le autorità continuano a monitorare la situazione per assicurare il rispetto delle regole.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, con particolare attenzione alle aziende meccatroniche, i Carabinieri del Nucleo Forestale, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà il proprietario di un fabbricato e tre imprenditori resisi responsabili di aver commesso i reati di abusivismo edilizio e scarico di acque reflue industriali. Nello specifico, i militari accertavano che un artigiano 49enne esercitava l’attività meccatronica in assenza di qualsiasi autorizzazione ambientale. Inoltre, all’interno del fabbricato, venivano rinvenuti rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per circa 25 metri cubi, stoccati in modo incontrollato e in assenza di classificazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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