Un nuovo procedimento di appello è stato aperto presso la Corte d’assise di Napoli per il caso di Vincenzo La Gatta, l’imprenditore coinvolto nell’omicidio di Pomigliano d’Arco. Dopo dieci anni dai fatti, il processo prosegue e si prepara una nuova fase giudiziaria. La decisione interessa la posizione dell’imprenditore e il procedimento legale ancora in corso.

Ci sarà un nuovo passaggio in Corte d’assise d’appello di Napoli per il delitto di Pomigliano d’Arco, e a distanza di dieci anni dai fatti si allontana la parola fine al processo. La Cassazione ha accolto il ricorso degli avvocati Dario Vannatiello e Saverio Campana e ha annullato con rinvio a nuova sezione d’Assise la condanna a 14 anni per omicidio inflitta a Vincenzo La Gatta, imprenditore del settore aeronautico e aerospaziale vesuviano, dominus di un’azienda che opera da ben 120 anni e che produce carrelli di atterraggio. Nella notte del 23 dicembre del 2016 La Gatta uccise con un colpo di pistola regolarmente detenuta Giuseppe Di Marzo nel corso di una lite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuovo processo d’appello per Vincenzo La Gatta, l’imprenditore che uccise per difendere un amico

Articoli correlati

Sparò e uccise per difendere l’amico, nuovo processo per imprenditoreTempo di lettura: 2 minutiDopo due condanne e a distanza di quasi 10 anni dai fatti, processo di secondo grado da rifare per l’industriale...

Pomigliano: sparò e uccise per difendere l’amico, la Cassazione annulla condanna, processo da rifarePOMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 20 MARZO 2026 – La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a 14 anni di carcere nei confronti...

Contenuti e approfondimenti su Nuovo processo

Temi più discussi: Sparò per difendere un amico a Pomigliano d'Arco: nuovo processo per Vincenzo La Gatta; Processo contro il cardinale Becciu da rifare: la Corte d’Appello ordina un nuovo dibattimento; Yana Malaiko, verso il processo d’Appello all’ex fidanzato. Il papà: Riguarda tutte le vittime, venite a Brescia. Possiamo fare la differenza; Processo ai pusher della citofonata di Salvini al Pilastro. Ridotte 2 condanne nell’appello bis.

La Corte d'appello vaticana ordina di rifare il processo Becciu. Condanne annullateLa Corte prima annulla la condanna sull’acquisto di un immobile a Londra dichiarando la nullità relativa del processo, poi dispone la rinnovazione del dibattimento. Il problema? Il Promotore di gi ... ilfoglio.it

Otto morti per il crollo di Rampa Nunziante, la Cassazione dispone un nuovo processo d'AppelloNella tragedia del 7 luglio 2017 morirono otto persone che si trovavano nell'edificio. Nel frattempo è però intervenuta la prescrizione per il reato di omicidio colposo plurimo ... napolitoday.it

, : Vessavano due imprenditori di Montoro, processo immediato per quindici affiliati del Nuovo Clan Partenio e del Clan D’alessandro. #itv facebook

«Il trucco dell'Iva ha danneggiato la Regione», per Lerario nuovo processo davanti alla Corte dei conti x.com