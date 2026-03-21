Nuovo processo d’appello per Vincenzo La Gatta l’imprenditore che uccise per difendere un amico

Da ilfattoquotidiano.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo procedimento di appello è stato aperto presso la Corte d’assise di Napoli per il caso di Vincenzo La Gatta, l’imprenditore coinvolto nell’omicidio di Pomigliano d’Arco. Dopo dieci anni dai fatti, il processo prosegue e si prepara una nuova fase giudiziaria. La decisione interessa la posizione dell’imprenditore e il procedimento legale ancora in corso.

Ci sarà un nuovo passaggio in Corte d’assise d’appello di Napoli per il delitto di Pomigliano d’Arco, e a distanza di dieci anni dai fatti si allontana la parola fine al processo. La Cassazione ha accolto il ricorso degli avvocati Dario Vannatiello e Saverio Campana e ha annullato con rinvio a nuova sezione d’Assise la condanna a 14 anni per omicidio inflitta a Vincenzo La Gatta, imprenditore del settore aeronautico e aerospaziale vesuviano, dominus di un’azienda che opera da ben 120 anni e che produce carrelli di atterraggio. Nella notte del 23 dicembre del 2016 La Gatta uccise con un colpo di pistola regolarmente detenuta Giuseppe Di Marzo nel corso di una lite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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